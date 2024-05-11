صحة وبیئة

خبير هندسة بيئية: تغير المناخ يؤثر سلباً على صحة الإنسان خاصة الأطفال

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العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد الخبير في الهندسة البيئية، دانا خضر، تأثير التغير المناخي، على الطعام والحيوان والطبيعة، ما يؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وقال خضر لـ كوردستان24، اليوم السبت 11 أيار 2024، إن "التغير البيئي يؤثر سلباً على صحة الإنسان خاصةً الأطفال".

وأشار إلى أن "أطفال المحافظات أدنى العراق، من مجموع 5 أطفال، لا يحصل سوى 3 أطفال منهم على مياه الشرب النظيفة في المدارس".

وأضاف، "عدم وجود المياه النظيفة، يتسبب بانتشار الأمراض المختلفة، خاصةً سرطان الأطفال".

وتابع: "ارتفاع درجات الحرارة يسبب التبخر، والتبخر يعني نقص المياه، ونقص المياه يعني التصحر في العديد من المناطق المختلفة، وخاصة في جنوب العراق، ويسبب التغير الديموغرافي".

 

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