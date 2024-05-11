اقتصاد

ارتفاع منسوب المياه في سد دربنديخان يستقطب المزيد من السياح

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منتجع "ژاڵەناو" في دربنديخان
منتجع "ژاڵەناو" في دربنديخان
کوردستان سد دربنديخان منتجع ژاڵەناو ارتفاع منسوب المياه استقطاب السياح

أربيل (كوردستان 24)- يُعد منتجع "ژاڵەناو"، الذي افتُتِح منذ سنوات في دربنديخان، واحداً من المنتجعات الجاذبة للسياح، وخاصة في هذا العام، بفعل هطول الأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب مياه سد دربنديخان.

بعض السياح صرحوا لـ كوردستان24، بأن ارتفاع منسوب المياه في سد دربنديخان أضفى على المنتجع منظراً جميلاً للغاية، وأشاروا إلى أنهم طلبة في جامعة السليمانية وأن هذه تعد أول زيارة لهم إلى المنتجع، مؤكدين أنه مكان جميل للغاية، ويُسر النفس.

بالرغم من أن ارتفاع مستوى مياه سد دربنديخان وفيضانه أغرق جزءاً من مظلات جلوس السياح في المنتجع، وبسبب ارتفاع المياه، لم يتمكن السياح من الدخول إلى تلك المظلات السياحية، إلا أن السياح ما زالوا يجدون جاذبية في ارتفاع مستوى المياه وفي الأجواء المعتدلة للمنتجع، وقد دفع هذا المشهد المواطنين إلى قطع طريق طويل لزيارة منتجع "ژاڵەناو".

للمرة الخامسة في تاريخه، وصل سد دربنديخان إلى مرحلة الفيضان، وعمر بناء السد يبلغ 63 عاماً. وفي السابق، وصل السد إلى مرحلة الامتلاء الكامل 13 مرة. يأتي فيضان السد هذا العام في ظل تعرض المنطقة لنقص في المياه على مدى عدة سنوات بسبب قلة هطول الأمطار.

وصلت كمية الأمطار التي هطلت في قضاء دربنديخان وجنوب السد هذا العام إلى أكثر من 950 ملم، وقد أسعد ارتفاع منسوب مياه السد وامتلاؤه المواطنين ومزارعي المنطقة.

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