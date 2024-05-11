رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس جمهورية العراق

أربيل (كوردستان24)- اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم (السبت، 11 أيار 2024) في أربيل مع د. عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الاتحادية.

وخلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس وعدد من الوزراء والمسؤولين في إقليم كوردستان، جرى التباحث بشأن أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة مع التأكيد على أهمية حماية الأمن والاستقرار ومواصلة المساعي والحوار لحل المشاكل والخلافات بين أربيل وبغداد.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه سيساعد في توطيد علاقات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وحل الخلافات بينهما، وسيعمل على حل مشاكل مزارعي إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية.

من جانبه، أكد رئيس إقليم كوردستان على أهمية المساعي التي تبذل من أجل حماية الأمان والاستقرار وتجاوز المشاكل والخلافات بين أربيل وبغداد، كما عرض نبذة عن زيارته الأخيرة إلى جمهورية إيران الإسلامية وعن علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة والعالم، شكلت محوراً آخر للاجتماع.