آنو جوهر: "التحالف المسيحي" الجديد سيعمل على حماية حقوق المكونات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأرمن والكلدان والسريان والآشوريون عن تشكيل تحالف جديد يحمل اسم "التحالف المسيحي"، وفي هذا السياق، أكد رئيس ائتلاف حمورابي آنو جوهر أن هذا التحالف سيعمل على حماية حقوق المكونات.

وقال آنو جوهر في مقابلة مع كوردستان24، إن تشكيل التحالف الجديد جاء استجابة لطلب جميع الأطراف التي تتعاون مع ائتلاف حمورابي، معرباً عن رغبتهم في جعل هذا التحالف مظلة تجمع الكلدان والسريان والآشوريين والأرمن، مشيراً إلى أن التحالف يمثل جميع المناضلين.

وأكد رئيس ائتلاف حمورابي أن علاقات التحالف الجديد ستكون ودية مع جميع الأطراف السياسية، وسنعمل معاً على أساس تحقيق المصالح المشتركة.

وبخصوص مقاعد المكونات، أوضح آنو جوهر أنهم سيواصلون مطالبتهم باستعادة مقاعد المكونات، وسيكون التحالف الجديد مستعداً للتعاون مع جميع المكونات.

وأضاف قائلاً: على الدوام أردنا بأن نتمكن من التعبير عن صوتنا ضمن إطار تحالف مسيحي، وقمنا بتأسيس هذا التحالف الجديد استجابةً لطلب القوى السياسية.

وأشاد جوهر بمواقف الرئيس بارزاني في دعم المكونات، مؤكداً أن الرئيس بارزاني كان وما زال المدافع الأول عن حقوق جميع المكونات، وبدفاعه عن حقوق المكونات يُظهر تفانيه في الدفاع عن كيان إقليم كوردستان.

وتابع بالقول: مواقف الرئيس مسعود بارزاني تجاه حقوق المكونات تعد مواقف تاريخية، فضلاً عن جهود رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة في الدفاع ودعم حقوق المكونات.

وأعلن ائتلاف حمواربي، مساء الجمعة 10 أيار 2024، عن تشكيل تحالفٍ سياسي جديد باسم "التحالف المسيحي" في إقليم كوردستان، بعد انضمام الأرمن إليه.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده المجلس السياسي لائتلاف حمورابي بمقر الرابطة الكلدانية العالمية في عنكاوا بأربيل، بحضور ممثلي الأرمن من اللجنة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذكس وجمعية الثقافة الأرمنية.

وذكر رئيس ائتلاف حمورابي، آنو جوهر عبر منشورٍ على الفيسبوك، أن التحالف الجديد عبارة عن "تحالفٍ سياسي ذو هوية مسيحية وطنية جامعة وبيتاً للوحدة والعمل السياسي المشترك والمنبثق من رحم ائتلاف حمورابي والذي سيمثل خيمة جامعة للأرمن والسريان والآشوريين والكلدانيين (المسيحيين)".

وأكّد جوهر في بيان التأسيس، أن أبواب التحالف الجديد "ستبقى مفتوحة لجميع مؤسسات وقوى شعبنا ولكل من يؤمن بالوحدة والعمل السياسي المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لخصوصية المكونات المجتمعية والسياسية لأبناء شعبنا".

ويضمُّ ائتلاف حمورابي، كل من حزب المجلس القومي الكلداني وحزب حركة تجمع السريان والرابطة الكلدانية العالمية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما لشؤون المسيحيين.

ورحّب "التحالف المسيحي" بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة الثانية من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.

وأكّد التحالف الجديد على مطالب المسيحيين التي قدموها عبر رسائل رسمية عدة إلى المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم بإرجاع مقاعد الكوتا.