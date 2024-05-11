صحة وبیئة

صحة كوردستان تهيب بالمواطنين عدم زيارة موطن النوارس في دوكان

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- دعت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 11 أيار 2024، بعدم الاقتراب من منطقة نفوق النوارس في بحيرة دوكان، في محافظة السليمانية.

وفقاً للبيان: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لنفوق أعداد كبيرة من النوارس، في بحيرة دوكان، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة لصحة رابرين بتحذير المواطنين من الاقتراب بأي شكل من الأشكال من أماكن تواجد النوارس في بحيرة دوكان لضمان صحة وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان أن "نجدد التأكيد، على عدم قيام أي شخص بزيارة موطن النوارس إلى أن يتم اصدار التطمينات الرسمية بشأن نوع المرض وعدم خطورته على الإنسان من قبل الطبابة البيطرية في المنطقة".

الصحة الكوردستانية أكدت، أنها وعن طريق المديرية العامة لصحة رابرين تنسق مع وزارة الزراعة من أجل قيام دوائر البيطرة والأطراف المعنية بتشخيص المشكلة والحفاظ على صحة المواطنين.

 

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