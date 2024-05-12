رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بمناسبة ذكرى تأسيس مركز لالش

‌أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 أيار (مايو) 2024، تهنئة بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمركز، وعموم الأخوات والإخوة الإيزيديين، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

نُثمن جهود مركز لالش، ونأمل أن يواصل مسيرته في خدمة الثقافة الكوردية الأصيلة، وحفظ الأعراف والتقاليد والطقوس الإيزيدية العريقة، ونشر روح الإخوّة والتسامح والتعايش بين مكونات كوردستان كافة.

وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بدعم مركز لالش، وصون حقوق الأخوات والإخوة الإيزيديين عموماً.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

12 أيار 2024