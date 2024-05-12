ريال مدريد يعزز صدارته برباعية نظيفة أمام غرناطة

أربيل (كوردستان 24)- عزّز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني عندما فاز برباعيةٍ نظيفة (4-0) على غرناطة وصيف القاع والذي كان هبط حتى قبل خوضه المباراة إلى الدرجة الثانية، السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين.

وتناوب على تسجيل رباعية ريال، فران غارسيا (38) والتركي أردا غولر (45+2) والمغربي إبراهيم دياز (49 و58).

ورفع ريال رصيده في الصدارة إلى 90 نقطة متقدماً بفارق 15 عن وصيفه جيرونا الذي تعادل مع مضيفه ألافيس 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبات مهدداً بخسارة المركز الثاني في حال فاز برشلونة الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين (75 مقابل 73) على ضيفه ريال سوسييداد الإثنين.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية بعد أسبوع من تتويجه بلقب "لا ليغا" للمرة الـ 36 في مسيرته و3 أيام من بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني في الأول من حزيران على ملعب ويمبلي الشهير.

ورغم جلوس البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والإنكليزي جود بيلينغهام والأوروغوياني فيدي فالفيردي، لم يترك ريال اي فسحة أمل للنادي الاندلسي الذي هبط رسمياً إلى الثانية.

وخاض ريال الذي عاد للدفاع عن عرينه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد غياب دام 9 أشهر للإصابة، مباراته الـ 29 توالياً من دون خسارة، وهو رقم قياسي لموسم واحد، على أن يحتفل مع جماهيره الأحد باللقب في شوارع العاصمة الإسبانية.