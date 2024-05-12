صحة كوردستان توجه تحذيراً إلى المواطنين بشأن الأدوية غير المرخصة

أربيل (كوردستان 24)- حذر سفين قادر، مدير الرقابة في وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان، المواطنين من شراء أي أدوية لا تحمل علامة الوزارة، مؤكداً بأنها غير قانونية، كما حذر الصفحات والأشخاص الذين يبيعون الأدوية عبر الإنترنت من مواجهة الملاحقة القانونية.

وقال سفين قادر في مقابلة مع كوردستان24، إنه بعد تزايد شكاوى المواطنين وزيادة الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تبيع مستحضرات التجميل، وجهنا كتاباً إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع هؤلاء الأشخاص والصفحات.

وأشار مدير الرقابة في وزارة الصحة إلى أن الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأدوية عبر الإنترنت لا يمتلكون إجازات مرخصة، ويعملون بشكل مخالف لقوانين الوزارة.

وأضاف: يجب أن يكون واضحاً للمواطنين أنه يُسمح للأطباء المتخصصين فقط بوصف الأدوية، وأن الصيادلة هم المخوَّلون الوحيدون ببيع المنتجات الطبية في الصيدليات الرسمية.

وأوضح سفين قادر أن فرق المراقبة الصحية تقوم بمراقبة السوق يومياً، كما أنهم يكونون على تواصل يومي مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات، وشدد على أهمية عدم قيام المواطنين بشراء أي أدوية لا تحمل ملصق وزارة الصحة.

ولفت إلى أن بعض المواد التي يتم التسويق لها باسم الأدوية ليست أدوية حقيقية، حيث يقوم بعض الأشخاص بخلط مواد كيميائية وبيعها باسم الأدوية، موضحاً أن بعضها قد تكون أدوية حقاً، ولكن تم خلطها بطريقة غير علمية مما يسبب مشكلات صحية للمستخدمين.

وتابع قائلاً: في المرحلة الأولى من تطبيق الإجراءات، سيتم إغلاق صفحات بيع وشراء الأدوية، ثم سيتم إغلاق الأماكن التي تروّج لها، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يبيعونها.