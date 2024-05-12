باخوان يدق ناقوس الخطر.. ويوجه تحذيراً إلى العراق وإقليم كوردستان بشأن التغيرات المناخية

أربيل (كوردستان 24)- أكد عادل باخوان، مدير المركز الفرنسي للأبحاث، اليوم الأحد 12 مايو 2024، أن العراق وإقليم كوردستان يواجهان تهديداً جدياً من البصرة وحتى زاخو بسبب التغيرات المناخية.

جاء ذلك في كلمةٍ له، على هامش المؤتمر الخاص بالجفاف والتغيُّرات المناخية، وآثارها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق.

وقال عادل باخوان إن "خطر التغير المناخي مرتبط مباشرة بوجود وزوال العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى دراسات قام بها البروفيسور الفرنسي (فابريس بلونشَت) بهذا الصدد في بعض مدن العراق".

وأضاف باخوان: "ويقول الباحث الفرنسي إنه إذا لم يتخذ العراق وإقليم كوردستان إجراءات جادة، فقد ينتهي بهما المطاف إلى الزوال خلال 25 عاماً قادماً"، مؤكداً أن الباحث الفرنسي "قدم هذه التحليلات بالأرقام والبيانات".

يتبع..