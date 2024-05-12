أمن

الأمم المتحدة: شباب العراق وأطفاله هم أول ضحايا تغيُّر المناخ

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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وفقاً لتقرير منظمة اليونيسيف فإن 60 بالمائة من سكان العراق تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ومعظمهم مهددون بتغير المناخ.

علماً أن التغير المناخي مصدرالعديد من الأمراض والكوارث الإنسانية للعراق والعراقيين والأطفال هم أول الضحايا.

ويعد العراق أحد الدول الخمس الأكثر تضرراً من تغير المناخ في العالم، وحجم الضرر يتزايد عاماً بعد آخر.

وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يحتل العراق المرتبة 61 من بين 163 دولة في العالم من حيث التغير المناخي وتهديداته للأطفال والشباب، ووفقاً للتقرير فإن 60 بالمئة من العراقيين هم دون سن الـ 25 عاماً، ما يعني أن غالبية العراقيين معرّضون لخطر هذه التغييرات.

وبحسب وزارة الصحة الاتحادية، يتم تشخيص إصابة ما بين 20 إلى 25 طفلاً بالسرطان كل شهر، بالإضافة إلى حالات لا تحص من الإسهال والربو والجفاف لدى الأطفال.

وبحسب مجلة "سي إي أو وايلد" الأميركية، فإن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المصانع والمصافي المرتفعة للغاية بحيث يتعرض كل فرد عراقي إلى 4.9 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

 

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