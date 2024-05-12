قنصل فرنسا بأربيل: العراق خامساً بين الدول الأكثر تضرّراً بالتغيُّر المناخي

أربيل (كوردستان 24)- قال قنصل فرنسا بأربيل، يان بريم، اليوم الأحد 12 أيار 2024، إن العراق يحتل المركز الخامس عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بالتغير المناخي.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمرٍ عقِد في أربيل اليوم الأحد والخاص بالجفاف والتغيّرات المناخية وآثاره السياسية والاقتصادية والديمغرافية على العراق.

وحضر الرئيس العراقي لطيف رشيد المؤتمر ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكذلك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، المؤتمر الخاص بالجفاف وتأثيرات التغير المناخي على الوضع السياسي والاقتصادي والديمغرافي في العراق.

وقال بريم: أنا فخور بالمشاركة في هذا المؤتمر وأشكر منظميها، علماً أن التأثيرات المناخية قضية عالمية، وكما أن تأثير الاحتباس الحراري يكون على جميع سكان الأرض وكوكبنا، ويؤثر على كل واحد منا بشكلٍ مختلف.

وأضاف: تتأثر البلدان بمناخات مختلفة، لكن السكان والأبحاث العلمية تظهر أن المتضررين من هذه التغيُّرات مرة أخرى هم الأكثر عرضة للخطر.

وأردف: حسب البيانات العلمية فإن العراق يحتل المركز الخامس بين الدول الأكثر تضرراً من أزمة المناخ، وارتفاع درجات الحرارة قد يجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن.

وختم حديثه قائلاً: إن ظاهرة تغير المناخ يجعل الحصول على مياه الشرب أكثر صعوبة، ولمواجهة هذا التحدي العالمي، ينبغي أن يزداد التعاون بين الدول والحكومات من الوعي بالأنشطة غير القانونية وإيجاد حلول عملية لظاهرة الاحتباس الحراري.