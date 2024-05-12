الرئيس بارزاني: ليلى قاسم هي نموذج مثالي للمرأة الكوردية التي صنعت التاريخ

أربيل (كوردستان 24)- استذكر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 12 أيار 2024، الذكرى السنوية الـ (50) لإعدام الشهيدة ليلى قاسم ورفاقها، مشدداً على أن ليلى قاسم هي نموذج مثالي للمرأة الكوردية التي صنعت التاريخ لنفسها ولشعبها.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ليلى قاسم هي نموذج مثالي للمرأة الكوردية التي صنعت التاريخ لنفسها ولشعبها، فقد قبلت الشهادة بكل فخر لكنها لم تطأطئ رأسها للجلادين والأعداء، فما قامت به ليلى قاسم ورفاقها يُعتبر درساً للجميع ونموذجاً يُحتذى به، حيث يُظهر أن الإخلاص والولاء للوطن والإيمان والشهادة بعز وكرامة أهم وأفضل بكثير من حياة العبودية والخنوع.

في الذكرى السنوية الـ (50) لإعدام واستشهاد ليلى قاسم ونريمان فؤاد مستي وحسن حمه رشيد وآزاد سليمان ميران وجواد هموندي، نرسل التحايا والسلام لأرواحهم الطاهرة ولجميع شهداء سبيل الحرية.

مسعود بارزاني

12 أيار 2024