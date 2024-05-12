رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الرئيس العراقي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد.

وخلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، اتفق الجانبان على ضرورة وأهمية احترام النظام الفيدرالي العراقي وكيان إقليم كوردستان الدستوري، وحل القضايا بين أربيل وبغداد وفق الاتفاقيات والدستور العراقي.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته كحامي للدستور من أجل ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.