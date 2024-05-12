مسرور بارزاني يبحث التطورات في إقليم كوردستان والعراق ضمن مؤتمرٍ بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، في جلسة نقاش خاصة حول آخر التطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

يأتي ذلك، في إطار المؤتمر المنعقد صباح اليوم الأحد في أربيل والخاص بالجفاف والتغيُّرات المناخية وآثارها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق، بمشاركة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، وعدد آخر من المسؤولين السياسيين والحزبيين.

وجعل رئيس الوزراء مسرور بارزاني من بناء كوردستان خضراء ومزدهرة من ضمن أولويات حكومته منذ بدايتها، وبموجب ذلك، نفّذت التشكيلة التاسعة العديد من المشاريع الهامة والاستراتيجية، من بينها مشاريع صناعية والحفاظ على الموارد المائية وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة النظيفة.

رؤية رئيس الوزراء مسرور بارزاني من أجل كوردستانٍ خضراء:

1- حظر حرق غاز حقول النفط: كان هناك 150 متر مكعب من الغازات المضرة بالبيئة يتم حرقها وخلطها بالهواء النقي، قبل أن يمنعه رئيس الوزراء.

2- إنتاج الطاقة النظيفة بالاعتماد على الطاقة الشمسية: خصص رئيس الوزراء 100 مليون دولار لتوليد الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية بحلول عام 2024، بهدف الابتعاد عن الوقود التقليدي.

3- الحكمة من تخزين مياه الأمطار: أنشأت حكومة إقليم كوردستان أكثر من 100 بحيرة لتخزين مياه الأمطار، للاستفادة منها في قطاعي الزراعة والسياحة ومنع تشكّل السيول.

4- إنشاء مصنع إعادة تدوير البيتومين: افتتح رئيس الوزراء مسرور بارزاني أول مصنع متطور على مستوى العراق لتدوير البيتومين، ويعد هذا المصنع ركيزة مهمة للثورة البيئية.

5- إصدار قانون حماية حقوق الحيوان: بدأت حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ مشروع القانون رقم 14 بشأن حقوق الحيوان والعقوبات الصارمة لمن يرتكبون أعمال عنف ضد الحيوانات.

6- حماية الموارد المائية: حاول إقليم كوردستان من خلال مشروع القانون رقم 4 حماية الموارد المائية، الخاص بحماية الموارد المائية ومكافحة تلوث المياه والتغير الطبوغرافي.

7- تجميل البيئة الكوردستانية: البدء ببناء أكثر من 200 سد وحوض اصطناعي في إقليم كوردستان، وكان سبباً لإضفاء الجمال على المناظر الطبيعية في الإقليم.

8- معالجة النفايات وإعادة تدويرها: عززت التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان موضوع إعادة التدوير وتسهيل إنشاء مصانع إعادة تدوير البلاستيك والألمنيوم والمعادن الأخرى.