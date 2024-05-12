سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل رئيس جمهورية العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد
الرئيس مسعود بارزاني ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد
کوردستان الرئيس بارزاني رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد الوضع السياسي العراقي العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 12 أيار 2024، في مصيف صلاح الدين، رئيس جمهورية العراق، د. عبداللطيف جمال رشيد.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع السياسي العراقي والإقليمي وأوضاع المنطقة، وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية واستقرار البلاد.

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية الحوار والتعاون والعمل المشترك لمعالجة المشاكل وتعزيز أواصر العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

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