مسرور بارزاني يدعو الأحزاب السياسية إلى التعاون مع حكومة إقليم كوردستان لإعلاء مصلحة المواطن وتحقيق تطلعاته

أربيل (كوردستان24)- أشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى أن إقليم كوردستان، فعل كل ما عليه، ونفذ كل ما طلب منه من قبل الحكومة الاتحادية لإرسال مستحقات متلقي الرواتب في إقليم كوردستان.

وقال في معرض رده على أسئلة الصحفيين، في مؤتمر صحفي مقتضب، بعد مشاركته في جلسة حوارية في مؤتمر المناخ الذي انطلق صباح اليوم الأحد 12 أيار 2024 في أربيل: "لازلنا بانتظار القرار النهائي من بغداد، لإرسال رواتب الشهر الرابع والخامس، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت، لقد فعلنا ما علينا، ونفذنا كل ما طلب منا من قبل الحكومة الاتحادية، في سبيل إرسال مستحقات متلقي الرواتب في إقليم كوردستان، أما أسباب تأخير الحكومة الإتحادية في إرسال الرواتب فهي تعود للحكومة الاتحادية نفسها، وهم من يجب أن يجيبوا عن هذا السؤال".

وأضاف: "لا يوجد أي خلل في مشروع توطين الرواتب، رقمنة مستحقات موظفي الإقليم، يصب في مصلحة المواطنين، ويشارك فيه حتى الآن نحو 400 ألف مواطن، وكل ما تسعى إليه حكومة إقليم كوردستان، هي تقوية القدرة الاقتصادية للمواطن، ومنح المواطنين قوة إقتصادية".

وأردف: "كل من يحاول تشويه الحقائق حول التوطين، لا يريد أن يكون قرار المواطن ملك شخصي له، أو أن يكون له حسابه الخاص".

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان، فعلت ما بوسعها لحماية مصلحة المواطن، ونفذت كل واجباتها، وما تبقى هو كيفية تعامل الحكومة الاتحادية، وعلى الأحزاب السياسية التعاون مع الحكومة لتحقيق تطلعات المواطنين في الإقليم".

يتبع...