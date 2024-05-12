رئيس الحكومة يشرف على الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لهيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي

أربيل (كوردستان24)- أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس المجلس الأعلى لهيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 أيار (مايو) 2024، على الاجتماع الأول للمجلس، وذلك بعد نفاذ قانون المجلس ونظامه الداخلي.

وتناول الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، أهداف المجلس المتمثلة بحماية جودة التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان من خلال تعزيز ثقافة التقييم مع مراعاة الآليات والمعايير العالمية وتكييفها مع خصوصية الإقليم، بما يمكّن تنفيذها، من أجل الارتقاء بالمستوى التربوي والعلمي في المؤسسات والمناهج التعليمية.

واُستهل الاجتماع، باستعراض أهداف وخطوات ومعايير وخطط هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج المراكز التعليمية، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة لدى المجلس.

وبعد مداولات مستفيضة، قرر المجلس الأعلى تشكيل هيئة اعتماد للمؤسسات والمناهج التعليمية واختيار أعضائها، ثم تقرر تعيين أمين عام للهيئة، والموافقة على خطط واستراتيجيات وسياسات الهيئة، كذلك تقرر أن تبدأ الهيئة، فور مباشرة عملها، باختيار عدد من الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية من القطاعين العام والخاص لتطبيق عملية الاعتماد عليها كمشروع تجريبي، وتنفيذ آليات المراجعة وفقاً لمعايير التميّز الأكاديمي والتربوي، بدعم من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.