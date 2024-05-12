محافظة أربيل تصدر عدداً من القرارات بشأن تعويض المتضررين من حريق السوق القيصرية

أربيل (كوردستان24)- بتوصية من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، استقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الأحد 12 أيار 2024، وبحضور المسؤولين والأطراف المعنية، في ديوان المحافظة، أصحاب المحال التجارية المتضررة من حريق السوق القيصرية في أربيل.

وخلال اجتماع، أعرب محافظ أربيل، عن قلقه من احتراق السوق وتعازيه لاصحاب المحلات التجارية وتجار السوق، مشيراً إلى أن حكومة اقليم كوردستان ومحافظة اربيل "اكثر حزنا منكم على الحادث الذي وقع في السوق"، وطمأنهم قائلاً: "لن نترككم وحدكم، وسنفعل ما بوسعنا"، مضيفا أن "كل أهالي أربيل حزينون مثلكم على احتراق السوق، فالسوق القيصرية والقلعة والمنارة تمثل هوية مدينتنا".

وأعلن، أن "التحقيقات حول تحديد أسباب الحريق مستمرة"، وخاطب أصحاب المحال: "وأنتم أيضاً أي شكوك أو معلومة منكم ستكون في محل شكر وتقدير في مساعدة التحقيقات، وأطمئنكم أنه قريباً سنعلن أسباب الحريق".

وأشار محافظ أربيل، إلى صدور عدد من القرارات لصالح الكسبة، وفي خدمة حماية الأماكن العامة، وسلامة حياة المواطنين، ومنع تكرار هذه الحوادث، ومنها:

أولاً/ البدء بالتحقيق في سبب تعطل نظام الإطفاء الثابت بالسوق القيصرية.

ثانياً/ تنظيف وتنظيم السوق بالكامل وفتحه أمام المواطنين.

ثالثاً/ البدء في تجديد المحلات التجارية والخارجية والشوارع وسقف السوق في أقرب وقت ممكن.

رابعاً/ حل كافة المشاكل وأوجه تقصير الماء والكهرباء في السوق.

خامساً/ إزالة كافة المخالفات والتجاوزات وجميع المخاطر التي تسبب مثل هذه الحوادث وخاصة عدم تعليق الستائر في المحلات التجارية التي كانت السبب الرئيسي لانتشار الحريق.

سادساً/ إنهاء عمل الحراس الذين تم تعيينهم لحماية السوق من قبل شركة أمنية خاصة، وتكليف الشرطة بحماية أمن السوق مكانهم.

سابعاَ/ إعفاء أصحاب المتاجر المستأجرة من الحكومة، المتضررين من الحريق من الإيجار لمدة عام واحد.

ثامناً/ إعفاء أصحاب المحلات التجارية المتضررة من الحريق من دفع اشتراك القمامة ورفع لافتة "آرمة" اسم المحل مدة ستة أشهر.

تاسعاً/ إعفاء أصحاب المحال التجارية المتضررة، من 50 % من ضريبة عام 2023 و100 % من ضريبة عام 2024.

عاشراً/ يمكن لأي صاحب متجر تأثر بالحريق في السوق القيصرية، بعد تلقي رسالة دعم من مديرية الأزمات في محافظة أربيل، الاستفادة من قرض بدون فوائد من مصرف "جيهان" لمدة تتراوح بين 24 إلى 36 شهرًا.

حادي عشر/ أي صاحب متجر احترقت أمواله الموجودة في محله ((فقط بالدينار العراقي)) بسبب الحريق ويملك الوثائق اللازمة، ستساعد الجهات الحكومية المختصة بتعويضه من البنك المركزي فرع أربيل.

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، "توجيه جميع الأطراف ليكونوا معكم في تجديد السوق وسندعمكم بكل الطرق، يمكنكم من اليوم البدء في تجديد محلاتكم واستئناف أعمالكم، وحكومة الإقليم لن تعجز عن تلبية أي من احتياجاتكم".