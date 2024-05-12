كاروان هورامي: التشكيلة الحكومية التاسعة لديها رؤية واضحة حول ملف البيئة والتغير المناخي

أربيل (كوردستان24)- أشار المدير العام لمصادر المياه، في وزراة الزراعة والموارد المائية، كاروان صباح هورامي، إلى أن التشكيلة الحكومية التاسعة، لديها رؤية واضحة جداً بشأن ملف البيئة والتغير المناخي، وإدارة المياه.

وقال هورامي، اليوم الأحد 12 أيار 2024، لـ كوردستان24، إن "التشكيلة الحكومية التاسعة، تولي اهتماماً خاصاَ بقطاع المياه، وبإمكان شعب إقليم كوردستان ملاحظة الاختلاف، المعوقات والتحديات كبيرة أمام حكومة الإقليم، خاصةً قطع الموازنة من قبل بغداد، والتغير المناخي، والجفاف".

وأضاف: "بناء الأحواض والسدود ساعد في تقليل الفيضانات، وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة، لم تحدث فيضانات في أربيل، وإنشاء الأحواض، هو برنامج آخر لمجلس الوزراء لتخزين المياه".

وتابع: "هناك رؤية واضحة للغاية لحكومة كوردستان، حول ملف البيئة وتغير المناخ وأمن وإدارة المياه، وقد تم اتخاذ خطوات كبيرة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وأردف: "بهذه الخطوات، يمكننا التكيف مع تغير المناخ، ويمكننا تقليل المخاطر، ويمكننا إحياء الينابيع الجافة".

وشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، في جلسة نقاش خاصة حول آخر التطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

جاء ذلك، في إطار المؤتمر المنعقد صباح اليوم الأحد في أربيل والخاص بالجفاف والتغيُّرات المناخية وآثارها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق، بمشاركة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، وعدد آخر من المسؤولين السياسيين والحزبيين.

وجعل رئيس الوزراء مسرور بارزاني من بناء كوردستان خضراء ومزدهرة من ضمن أولويات حكومته منذ بدايتها، وبموجب ذلك، نفّذت التشكيلة التاسعة العديد من المشاريع الهامة والاستراتيجية، من بينها مشاريع صناعية والحفاظ على الموارد المائية وإعادة التدوير وإنتاج الطاقة النظيفة.