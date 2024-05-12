قائممقام جمجمال يفند أخباراً حول استهداف حقل كورمور للغاز

أربيل (كوردستان24)- أكد قائممقام جمجمال، رمك رمضان، اليوم الأحد 12 أيار 2024، عدم تعرض حقل كورمور لأي استهداف.

وقال رمضان لـ كوردستان24، إن "حقل كورمور للغاز، لم يتعرض لأي استهداف، اليوم، والأخبار المتداولة حول تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة، عارية عن الصحة، ولا أساس لها".

يذكر أنه، في الـ 26 أبريل نيسان المنصرم، تعرض حقل غاز كورمور، لهجومٍ إرهابي من طائرةٍ مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة عمال يمنيين وإصابة آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً دعت من خلاله الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

يعدُّ حقل كورمور للغاز أكبر حقلٍ للغاز الطبيعي في العراق، تُقدّر احتياطاته بـ 8 تريليون و200 مليار قدم مكعب.

يقع الحقل الذي تبلغ مساحته 135 كيلو متر مربع، في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، وتديره حكومة إقليم كوردستان منذ عام 2003.

تشرف على الحقل شركتي دانة غاز والهلال الإماراتيتين، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز و22 ألف برميل من النفط يومياً.

ينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يومياً، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل.

ينقل حقل كورمور الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى محطتي توليد كهرباء جمجمال وأربيل، ويوفر 67 بالمائة من كهرباء إقليم كوردستان.