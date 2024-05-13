الخارجية العراقية تؤكد على المشاركة الفعالة لإقليم كوردستان في القضايا ذات الصلة

أربيل (كوردستان24)- التقى ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، مع عمر برزنجي، وكيل وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية للشؤون القانونية والمتعددة الأطراف.

الهدف من الاجتماع، تبادل المعلومات والآراء، وتقريب المواقف والتشاور حول المواضيع ذات الصلة وأهمية المشاركة الفعالة لمكتب منسق التوصيات الدولية في الاجتماعات في مجال حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقات الدولية.

وشدد اللقاء على إنشاء آلية تنسيق مشتركة لمواصلة تبادل القضايا ذات الصلة وعلى الإقليم القيام بدور فعال في إطار الجمهورية العراقية في تنفيذ الالتزامات الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المواقف والمشاركة الفعالة في آليات السياسة الخارجية العراقية.

منذ بداية العام الجاري، يشهد الشرق الأوسط حركة دبلوماسية مكثفة يجريها قادته، ويشكل إقليم كوردستان وقيادته جزءاً هاماً من هذه الحركة، ويلقى ترحيباً من قبل أصحاب القرار.

وسلطت زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الأخيرة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى طهران ووصول رجب طيب أردوغان إلى أربيل، أن إقليم كوردستان ليس بمعزل عن الأحداث، التي تشهدها المنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ شهرين مناورات دبلوماسية مكثفة، حيث يتم تفسير الزيارات على أنها رسالة للتطورات الجديدة في المنطقة.

إن قيادة حكومة إقليم كوردستان ليست منفصلة عن هذه الحركة الدبلوماسية، ويشير ذلك إلى أن تغييرات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط على وشيكة الحدوث،وبالتالي فإن إقليم كوردستان ليس مستبعداً من هذه التغييرات وسيكون له دوره الهام.

من ناحية أخرى، في الفترة المقبلة، سيصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أربيل ويطرح القضايا المتعلقة بعلاقات الإقليم وطهران على الطاولة.

وكانت إحدى الركائز الأساسية لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في منتصف نيسان/أبريل هي إعادة تنظيم العلاقة مع إقليم كوردستان، وحل المشاكل التي تخلقها الحكومة الاتحادية.