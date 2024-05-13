للمطالبة بإعادة مقاعد المكون في برلمان كوردستان .. التحالف المسيحي يتقدم بدعوى لدى المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- تقدم التحالف المسيحي، بدعوة قانونية لدى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين، في عودة مقاعد المكونات "الكوتا".

وفقاً للمصادر: "بعد منح ممثلي الجهات المتحالفة ضمن التحالف المسيحي وكالة قانونية للمحامي القدير أياد كاکەیی، تقدم كاکەیی في بغداد بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين الأرمن والآشوريين والسريان و الكلدانيين ومقاعدهم الخاصة بنظام الكوتا في انتخابات اقليم كوردستان المرتقبة".

وأعلن الأرمن والكلدان والسريان والآشوريون عن تشكيل تحالف جديد يحمل اسم "التحالف المسيحي"، وفي هذا السياق، أكد رئيس ائتلاف حمورابي آنو جوهر أن هذا التحالف سيعمل على حماية حقوق المكونات.

وأعلن ائتلاف حمواربي، مساء الجمعة 10 أيار 2024، عن تشكيل تحالفٍ سياسي جديد باسم "التحالف المسيحي" في إقليم كوردستان، بعد انضمام الأرمن إليه.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده المجلس السياسي لائتلاف حمورابي بمقر الرابطة الكلدانية العالمية في عنكاوا بأربيل، بحضور ممثلي الأرمن من اللجنة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذكس وجمعية الثقافة الأرمنية.

وذكر رئيس ائتلاف حمورابي، آنو جوهر عبر منشورٍ على الفيسبوك، أن التحالف الجديد عبارة عن "تحالفٍ سياسي ذو هوية مسيحية وطنية جامعة وبيتاً للوحدة والعمل السياسي المشترك والمنبثق من رحم ائتلاف حمورابي والذي سيمثل خيمة جامعة للأرمن والسريان والآشوريين والكلدانيين (المسيحيين)".

وأكّد جوهر في بيان التأسيس، أن أبواب التحالف الجديد "ستبقى مفتوحة لجميع مؤسسات وقوى شعبنا ولكل من يؤمن بالوحدة والعمل السياسي المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لخصوصية المكونات المجتمعية والسياسية لأبناء شعبنا".

ويضمُّ ائتلاف حمورابي، كل من حزب المجلس القومي الكلداني وحزب حركة تجمع السريان والرابطة الكلدانية العالمية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما لشؤون المسيحيين.

ورحّب "التحالف المسيحي" بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة الثانية من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.

وأكّد التحالف الجديد على مطالب المسيحيين التي قدموها عبر رسائل رسمية عدة إلى المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم بإرجاع مقاعد الكوتا.