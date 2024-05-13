إقليم كوردستان يوجه قائمة بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المالية الاتحادية

أربيل كوردستان24)- أكدت وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في حكومة إقليم كوردستان، كويستان محمد، أن قائمة بأسماء أكثر من 13 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، جاهزة لإرسالها إلى بغداد لتحديد التخصيص المالي.

وقالت محمد لـ كوردستان24، اليوم الاثنين 13-05-2024: "طلبنا من رئيس الوزراء أن يطلب من وزارة المالية العراقية إنشاء سجل جديد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي بدوره، أرسل رسالة إلى وزارة المالية لتنفيذ إجراءات إرسال السجلات لتحديد المخصصات المالية".

وأضافت: "لقد أرسلنا كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كافة المعلومات والسجلات الخاصة بأسمائهم مع كتاب من رئيس الوزراء إلى وزارة المالية، ليتم إرسالها إلى وزارة المالية العراقية".

وتابعت: أن "السجل الجديد يضم 13 ألف شخص من ذوي الإعاقة، مطالبين بتخصيص أموال لهم وإضافتهم إلى القائمة التي تضم حاليا أكثر من 75 ألف شخص".

وأردفت: "الآن القائمة جاهزة مع كافة المعلومات وسيوقعها وزير المالية ويرسلها إلى بغداد لتحديد التخصيص المالي".