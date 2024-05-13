القنصل الفرنسي يبدي إعجابه بتطور زاخو.. ويعرب عن رغبته في التعاون مع إدارتها المستقلة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب القنصل الفرنسي لدى إقليم كوردستان يان بريم عن إعجابه بجمال طبيعة وازدهار مدينة زاخو، مشيراً إلى أن موقع المدينة قد أسهم في إنشاء مكانة تجارية وسياحية قوية لها.

وفي تصريح لكوردستان24، أكد يان بريم أن زيارته الأولى لمدينة زاخو تركت انطباعاً قوياً عليه، حيث أبدى إعجابه بجمال المدينة وتقدمها، وأشاد بالمشاريع التي تم إكمالها هناك، مشيراً إلى التطور البارز الذي شهدته المدينة.

وأشاد القنصل الفرنسي أيضاً بتاريخ ومظهر جسر دلال في زاخو، وبزخرفة الكورنيش وسوق المدينة التاريخي، قائلاً: "كل هذا يثير الاهتمام حقاً، ويبدو أننا قريبون من الحدود التركية، مما يجعل هذه المدينة مركزاً رئيسياً للتجارة والنمو الاقتصادي والسياحة".

كما وجه يان بريم عبر كوردستان24 بشرى سارة إلى أهالي زاخو، معبراً عن أمله في التعاون مع الإدارة المستقلة للمدينة في أقرب وقت، ودعا إلى العمل المشترك.

وفي يوم الاثنين 14 آب (أغسطس) 2023، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مشروع كورنيش دلال السياحي في مدينة زاخو.

وخلال مراسم خاصة، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بتدشين هذا المشروع المهم الذي أبصر النور في وقت قياسي، كما أعرب عن أمله بتنفيذ مشاريع مماثلة في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

وأشار إلى أن هذا المشروع ليس الوحيد المُنجز في زاخو، فقد أُنجزت حزمة من المشاريع المهمة تمثلت بإنشاء طرق جديدة، وإعادة تأهيل السوق القديم وغيرها، وبما يصل عددها إجمالاً إلى 170 مشروعاً خلال هذه الفترة، مع وجود خطط للشروع بإنشاء طريق ستيني.

وأكد رئيس الحكومة على الأهمية البالغة لمدينة زاخو، موضحاً أن أهميتها لا تقتصر على مكانتها باعتبارها مدينة حدودية وبوابة للتواصل مع تركيا وأوروبا وباقي أنحاء العالم فحسب، بل تشمل أيضاً دورها الفاعل في تقديم الدعم والمساندة من أجل حماية إقليم كوردستان.