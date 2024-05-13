قنصل فرنسا بأربيل يزور بوابة إبراهيم الخليل

أربيل (كوردستان 24)- زار قنصل فرنسا بإقليم كوردستان، يان بريم، بوابة إبراهيم الخليل الحدودية مع تركيا وناقش الوضع الاقتصادي والتجاري مع المشرف على البوابة، حميد علي.

ونشرت إدارة البوابة بياناً أوضحت فيه، أن قنصل فرنسا والمشرف على بوابة إبراهيم الخليل شددا على ضرورة مزيد من التنسيق لتعزيز العلاقات التجارية مع فرنسا.

وتدير حكومة إقليم كوردستان بوابة إبراهيم الخليل الحدودية، وتعدُّ البوابة الرئيسة بين إقليم كوردستان وتركيا، وإضافة لمحافظات الإقليم، تدخل البضائع المختلفة عبره إلى معظم المحافظات العراقية.