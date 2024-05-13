صحة كوردستان: من الآن فصاعداً لن يكون بوسع الصيدليات التلاعب بأسعار الأدوية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان سركار سورجي، اليوم الاثنين، أنه من الآن فصاعداً لن يكون بوسع الصيدليات التلاعب بأسعار الأدوية، مشيراً في الوقت نفسه إلى تنفيذ خطة تشمل شراء الأدوية من الصيدليات فقط.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال سركار سورجي، إنه يجب على المواطنين تجنب شراء الأدوية التي لا تحمل ملصقات وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنهم ينفذون خطة تشمل شراء الأدوية من الصيدليات فحسب، بينما كانت هناك بعض المواد الغذائية التي كانت تحتوي على أدوية تباع في الأسواق.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات، تم استغلال المطاعم لشراء وبيع الأدوية، وقد تم معاقبة العديد من المنشآت في هذا السياق.

وشدد على ضرورة وضع ملصقات جديدة على الأدوية، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على معلومات عن الأدوية عبر هواتفهم المحمولة.

وأضاف أن الملصق الجديد يحمل عدة ميزات، من بينها إتاحة جميع التفاصيل المتعلقة بالدواء للمواطن، مؤكداً أنه من الآن فصاعداً لن تكون الصيدليات قادرة على التلاعب بأسعار الأدوية.

ودعت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، المواطنين عدم شراء أي دواء أو مستلزمات طبية لا تحمل ملصقات مراقبة الجودة، وضرورة التحقق من وجود الملصق ورمز مراقبة الجودة.

ووفقاً للبيان، تم إبلاغ جميع الشركات والمستودعات والصيدليات بالتوجيهات. كما تم التأكيد على أن "صحة المواطنين تأتي في المقام الأول؛ وفي أي مكان يتم العثور فيه على أدوية ومستلزمات طبية بلا ملصقات، ستُعتبر مخالفة جسيمة وسيتم التعامل معها بشكل صارم وفقاً للقانون".