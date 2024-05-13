سیاسة

الصين.. فريقٌ من كوردستان24 يشارك في عددٍ من الندوات والدورات التدريبية الإعلامية

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أربيل (كوردستان 24)- تحتضن العاصمة الصينية بكين عدداً من الندوات والتدريبات الإعلامية، حيث سيُشارك فيها على مستوى العراق أربعة صحافيين من مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام.

وستحضر العديد من البلدان من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية الندوات والدورات التدريبية الإعلامية، التي ينظمها المعهد الوطني والمهني للأبحاث والتدريب الإعلامي وإدارة تلفزيون جمهورية الصين.

وتنظم هذه الدورات التدريبية للأشخاص الإداريين والخبراء في مجالات الإعلام والإذاعة، وتستهدف الدول الممتدة على طول طريق الحرير.

وخلال الندوات التي قدمها (zhao mengjie)، نائب مدير المعهد ونائب وزير الإعلام في جمهورية الصين، تم استعراض تاريخ وسائل الإعلام والتلفزيون والإذاعة في الصين، وكذلك التغيرات والتطورات في وسائل الإعلام والثقافة في البلاد.

ثم ألقى نائب المدير العام لشبكة النطاق العريض الصينية كلمة حول دور التلفزيون والإنترنت والإذاعة في الصين.

كما تمت مناقشة قضايا الأخبار المُضلّلة، وطرق التحقق من صحة الأخبار، وتأثير ودور الدعاية الإعلامية.

وسيشارك فريق كوردستان24، في العديد من الندوات والدورات التدريبية الإعلامية والثقافية في بكين، بدعوة من القنصلية الصينية في أربيل.

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