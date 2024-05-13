سیاسة

محافظ أربيل وعضو مجلس اللوردات البريطاني يبحثان تطوير قطاع التعليم بإقليم كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، في مدرسة ستيرلنغ البريطانية بأربيل عضو مجلس اللوردات البريطاني نوشينا مبارك.

وخلال اللقاء- الذي حضره قنصل بريطانيا بأربيل جيمس غولدمان- بحث الجانبان تطور قطاع التعليم في إقليم كوردستان بشكلٍ عام، وأربيل بشكلٍ خاص.

وبحسب بيانٍ لمجلس محافظة أربيل، حضر اللقاء الرؤساء التنفيذيون العالميون والعراقيون وكركوك التابعين لشركة ستيرلنغ البريطانية، إضافةً لمدير عام مدرستي العشق ونيلوفر بأربيل واللتين تعدان جزءاً من مدارس الشركة.

كما ناقش محافظ أربيل ونوشينا مبارك المستوى التعليمي لمدارس شركة ستيرلنغ البريطانية.

 

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