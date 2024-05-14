ریاضة

برشلونة يستعيد المركز الثاني بثنائية في سوسيداد

author_image مظفر مزوري
العالم كرة القدم الدوري الاسباني برشلونة لامين جمال المركز الثاني

أربيل (كوردستان24)- سجّل لامين جمال هدفاً في الشوط الأول وأضاف رافينيا هدفاً من ركلة جزاء في الوقت القاتل ليتغلب برشلونة (2 - صفر) على ريال سوسيداد، يوم الاثنين، ويصعد إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجّل لامين جمال هدف التقدم في الدقيقة 40 ثم أضاف رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وحصد برشلونة 3 نقاط رفع بها رصيده إلى 76 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف ريال مدريد الذي حسم اللقب بالفعل، وتقدم البرسا بنقطة واحدة أمام جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث.

أما ريال سوسيداد، فقد تجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف ريال بيتيس صاحب المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

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