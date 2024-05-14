أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الذهب وصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء 14 أيار 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالآتي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان:

100 دولار أميركي = 145.700 دينار عراقي

100 يورو = 154.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 182.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 4.200 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 2.300 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان:

1 مثقال ذهب عيار 24 = 560,000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 490,000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 420,000 دينار عراقي