بقرار من رئيس مجلس وزراء كوردستان.. إغلاق مصافي النفط غير القانونية

أربيل (كوردستان24)- منذ بداية التشكيلة الحكومية التاسعة، ولمنع تأثير التغير المناخي والأضرار الصحية لمصافي النفط غير القانونية، قرر مجلس الوزراء إغلاق كافة المصافي التي لا تعمل وفقا للشروط والإرشادات القانونية.

وحرصاً على المصلحة العامة وصحة المواطنين ومراجعة الأسباب التي تلوث بيئة اقليم كوردستان، التشكيلة الحكومية التاسعة، وبقرار من رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمرت الوزارات المعنية بإغلاق جميع المصافي النفطية غير القانونية والمسببة للتلوث البيئي ومراجعة التدابير، وفي هذا الصدد، أنشئت لجنة خاصة لهذا الغرض، تضم في عضويتها الوزارات المعنية.

وقال رزاق خيلاني، المتحدث باسم لجنة تحسين وحماية البيئة، لـ كوردستان 24، "أصدرنا في النهاية توجيهاً وهو التوجيه رقم 1 لسنة 2020 الصادر من وزارة الثروات الطبيعية، فجميع المصافي الموجودة يجب ان تمتثل لهذه الارشادات وجميع الوزارات لديها ارشادات خاصة بها، ونحن كمجلس البيئة لدينا إرشادات خاصة بنا، والتي يجب ان تعمل على أي مشروع نفطي، أومن يعمل عليها أن يقدم تقرير تقييم التأثير البيئي لكن حتى الآن لم يحدث شيء.

شُكلت لجان خاصة في جميع المحافظات لإغلاق المصافي الموجودة ضمن حدودها في محافظة أربيل، وتم إغلاق جميع المصافي التي كانت ضمن حدود رئاسة بلدية أربيل، لما لها من أضرار صحية بالإضافة إلى الأضرار البيئية.

نبز عبدالحميد، قائممقام أربيل من جانبه، قال لـ كوردستان24: " قرار رئاسة مجلس الوزراء هو منع وإزالة كل هذه المصافي غير القانونية، ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية وقامت بعمل جيد، وقد نجحنا جدا في إزالة هذه المصافي داخل المنطقة الوسطى".

وفقا للتوجيهات، يجب إغلاق جميع المصافي غير القانونية، ويجب على أولئك الذين لديهم تصاريح عمل الامتثال للظروف الصحية والبيئية إذا لم يتم استجوابهم قانونيا أو معاقبتهم مالياً.