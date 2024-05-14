أسعار السمك تشهد ارتفاعاً كبيراً في النجف

أربيل (كوردستان24)- شهدت أسعار السمك في محافظة النجف ارتفاعاً كبيراً ارجعه اصحاب المحال و أحواض الأسماك الى ارتفاع اسعار الاعلاف ونقص الدعم الحكومي عنها فضلاً عم نفوق الأسماك في عدد من المحافظات العراقية.

ارتفاع كبير شهدته أسعار الأسماك هنا في محافظة النجف الذي عزاه اصحاب الاحواض و محال بيع السمك الى ارتفاع اسعار الاعلاف ونقص الدعم الحكومي عنها فضلاً عن نفوق اعداد كبيرة منها في عدة محافظات و ردم بحيراتها و اقفاصها من قبل الجهات الامنية ليكون سببا اخر لارتفاع أسعارها بحسب قولهم

وقال حسن الجبوري وهو صاحب محل للاسماك في مدينة النجف لكوردستان24 "الجهات الامنية أغلقت 60% من بحيرات النجف، ولا يسمحون بتربية الاسماك، ما أدى الى ارتفاع كبير في اسعار الاسماك، واقتصر عملنا على يوم الجمعة فقط وايام الاربعاء".

وقال مهند الكرعاوي وهو مواطن في مدينة النجف لكوردستان24 "سعر كيلوغرام واحد من السمك بلغ عشرة الاف دينار، من اين ياتي الفقير بهذا المبلغ، وكيلوغرام واحد لا يكفي لشرائه، اكثر شرائح المجتمع لا تملك النقود لشراء كيلوين بعشرين الف دينار او ثلاثة كيلو بثلاثين الف دينار من السمك، أناشد الحكومة لايجاد حل لهذه المسألة".

الى اكثر من عشرة آلاف دينار عراقي وصل سعر كيلو السمك في الأسواق المحلية والذي القى بظلاله على المواطنين من ذوي الدخل المحدود فيما عدوه ذلك بالأمر الممنهج لتدمير الثروة السمكية والاعتماد على الاستيراد من دول الجوار.

وقال المواطن محمد صاحب لكوردستان24 "مجتمعنا العراقي متعود على تناول الاسماك، الان أصبح أكل السمك قليل لدى الطبقة الفقيرة التي حرمت من اكل الاسماك، عندما كانت اسعار الاسماك بثلاثة الاف دينار، كنا نتناول الاسماك في الاسبوع مرتين او ثلاثة مرات، بينما الان بعد غلاء اسعارها لا نتمكن من شرائها، ونناشد الدولة بايجاد حل مناسب".

تعددت الأسباب و النتيجة واحدة وهو ارتفاع الاسعار مما جعل العوائل النجفية تدفع ثمن هذا الارتفاع لاكلة مهمة تعد طبق رئيس في مائدة الطعام العراقية.

تقرير: معتز العبودي - كوردستان24 - النجف