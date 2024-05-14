بتوصية من مسرور بارزاني.. توفير جهاز طبي هام لمستشفى شقلاوة العام

أربيل (كوردستان24)- بتوصية من رئيس وزراء اقليم كوردستان، تقرر توفير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لمستشفى شقلاوة العام.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، إنه "بناء على قرار مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبطلب الوزارة، تم استلام الموافقة على توفير أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لمستشفى شقلاوة العام.

وفقاً للبيان، الهدف من توفير الجهاز لمستشفى شقلاوة العام، هو تقليل الروتين على المواطنين وتحسين الخدمات الطبية في المنطقة.

وسلطت التشكيلة الحكومية التاسعة في اقليم كوردستان، منذ بداية تأسيسها الضوء على أهمية القطاع الصحي وتطويره باعتباره شاغلا رئيسيا.

وعلى الرغم من الأزمة، فإن الوضع الاقتصادي الصعب، والقيود التي تفرضها الحكومة الاتحادية على المساعدات الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كان تعزيز المرافق الصحية، من أولويات حكومة إقليم كوردستان.

كذلك والعمل بشكلٍ مستمر لتوفير المستلزمات الطبية وتأمين الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها في توفير الأدوية والمعدات الطبية لمستشفيات إقليم كوردستان والتي استقبلت عشرات آلاف النازحين واللاجئين، بحسب ما يقول المسؤولون في الإقليم.