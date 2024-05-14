سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء (14 أيار 2024) وسيلتقي رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، خلال بيان: إن"رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، سيزور بغداد اليوم، ليلتقي برئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني".

وفقاً لـ شهاب: "يتمحور اللقاء حول العلاقات بين أربيل وبغداد، والنقاش بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار مساء السبت (27 نيسان 2024)، بغداد في زيارة التقى خلالها، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعدد من كبار المسؤولين.

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