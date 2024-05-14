أبرشية رئاسة أساقفة الموصل تنعى الكاهن متي اسطيفان

أربيل (كوردستان24)- نعت أبرشية رئاسة أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاهن الدكتور متي اسطيفان البناء، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين، مضيفة انه بفقده توقف ذلك البلبل الغريد الذي كان يصدح برقة وعذوبة مسبحاً وممجداً.

وقالت أبرشية رئاسة أساقفة الموصل وتوابعها للسريان في بيان لها "بمزيد من مرارة الالم والاسى وبتسليم للارادة الالهية والمشيئة الربانية ينعي اليكم نيافة راعي الابرشية المطران مارنيقوديموس داؤد متي شرف الفقيد الغالي الاب الدكتور متي اسطيفان البناء الذي بفقده توقف ذلك البلبل الغريد الذي كان يصدح برقةٍ وعذوبة مسبحاً وممجداً".

وأضاف البيان "انطفأ سراج حياة هذا الكاهن الفاضل الذي حمل صفات الكاهن المثالي وستكون مراسيم الجناز غداً الثلاثاء الساعة الرابعة عصراً وبعدها التعازي حتى الساعة الثامنة والاربعاء صباحا من بعد القداس حتى الواحدة ظهراً ومن الثالثة حتى الثامنة مساءً في كنيسة ام النور التي خدمها واحبها بكل امانة واخلاص فاستحق اكليل المجد الذي يهبه الديان العادل".

وتابع البيان "سيسجى الجثمان الطاهر في كنيسة ام النور في الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ليتسنى للمؤمنين القاء النظرة الاخيرة رحمه الله".