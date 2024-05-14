المحكمة الاتحادية تحدد الـ 19 من آيار للبت بدعوى رئيس حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أفاد المحامي أياد كاكائي، لـ كوردستان24، اليوم الثلاثاء 14 أيار 2024، أن المحكمة الاتحادية العليا، حددت يوم السبت المقبل المصادف 19 أيار 2024، لعقد اجتماع، يتناول البت في الدعوى المقدمة من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بشأن توزيع مقاعد برلمان إقليم كوردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الثلاثاء 7 أيار 2024، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.

وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

وأضافت أنها "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على:

ثانياً:

يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: -

محافظة أربيل/ (34) مقعداً

- محافظة السليمانية/ (38) مقعداً

- محافظة دهوك/ (25) مقعداً

- محافظة حلبچة/ (3) مقاعد/ إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".