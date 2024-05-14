على غرار التحالف المسيحي.. حزبان تركمانيان يتقدمان بدعوتين قضائيتين في المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- تقدم رئيس حزب الشعب التركماني وحزب التنمية التركماني ورئيس فرع أربيل لمنظمة باريش للمساعدات الإنسانية في المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشكوى ضد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مطالبين بإعادة المقاعد التركمانية في برلمان كوردستان.

دعوى الحزبين التركمانيين، ضد شطب مقاعد المكونات وتقسيم العملية الانتخابية إلى 4 دوائر.

من جهته، تقدم التحالف المسيحي، بدعوة قانونية لدى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين، في عودة مقاعد المكونات "الكوتا".

وفقاً للمصادر: "بعد منح ممثلي الجهات المتحالفة ضمن التحالف المسيحي وكالة قانونية للمحامي القدير أياد كاکەیی، تقدم كاکەیی في بغداد بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين الأرمن والآشوريين والسريان و الكلدانيين ومقاعدهم الخاصة بنظام الكوتا في انتخابات اقليم كوردستان المرتقبة".

وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، تضمنت:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.