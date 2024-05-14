الرئيس بارزاني يستقبل سفير الفاتيكان في العراق

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 أيار 2024، سفير الفاتيكان لدى العراق ميتسا ليسكوفار، بمناسبة انتهاء مهام منصبه.

خلال اللقاء، شكر سفير الفاتيكان الرئيس بارزاني على جهوده في تحقيق الاستقرار وحماية ثقافة التعايش، والدفاع عن الحقوق الدينية والقومية لمكونات إقليم كوردستان والعراق، وثمن الترحيب والتحضير لزيارة البابا إلى إقليم كوردستان، واصفا الزيارة بالتاريخية والمهمة.

وأشار الى انه على الرغم من وجود العديد من المشاكل والتحديات في العراق، الا أن هناك أيضا تطورات مشجعة في العديد من المجالات واعتبر اقليم كوردستان وخاصة أربيل مثالا للاستقرار والتقدم.

وفي اللقاء نفسه، شدد الرئيس بارزاني على أهمية زيارة البابا إلى إقليم كوردستان والعراق، قائلا إن شعبنا فخور بثقافة التعايش وأنه يجب إثراء هذه الثقافة.

كما ذكر الرئيس بارزاني أن كوردستان جميلة بتنوعها وألوانها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال منع المكانات من إيجاد دورهم في الحياة السياسية والبرلمانية.

وكانت العملية السياسية العراقية والعلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان من المواضيع الأخرى للاجتماع.