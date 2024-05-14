المصرف العراقي للتجارة يوضح بخصوص توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أصدر المصرف العراقي للتجارة، توضيحاً بخصوص توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأدناه نص التوضيح:

لكثرة الاستفسارت الواردة الينا حول الية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق في المصرف العراقي للتجارة.

نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، حيث ستكون مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق.

ونود أن نؤكد أيضاً أن المصرف العراقي للتجارة TBI يمتلك القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار مصرفنا ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمة لأهلنا في إقليم كوردستان، وان المصرف ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كوردستان العراق قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب.