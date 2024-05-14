المالية الاتحادية تموّل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن إطلاق تمويل رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن شهر أبريل نيسان الماضي.

وقالت دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إنه استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان.

وبحسب بيان دائرة المحاسبة، يشمل التمويل، رواتب المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم.