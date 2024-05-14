اقتصاد

المالية الاتحادية تموّل رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية الاتحادية عن إطلاق تمويل رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن شهر أبريل نيسان الماضي.

وقالت دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية، إنه استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان.

وبحسب بيان دائرة المحاسبة، يشمل التمويل، رواتب المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف