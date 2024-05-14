رئيس الوزراء يعزّي بوفاة عددٍ من الطلاب في حادثٍ مروري على طريق كلار- كفري

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، برقية تعزية بوفاة أربعة طلاب وإصابة سبعة آخرين في حادثٍ مروري على طريق كلار- كفري.

وقال مسرور بارزاني في برقية التعزية: تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة عددٍ من الطلاب وإصابة آخرين جراء حادثٍ مروري على طريق كلار- كفري.

وأضاف: أتقدم بخالص التعازي لعوائل الطلاب المتوفين وأتمنى الشفاء العاجل للطلاب الجرحى.

وتمنى رئيس الوزراء في برقية التعزية، أن يسكنهم فسيح جنانه ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.