الرئيس بارزاني يعزّي عوائل طلاب حادثة طريق كلار- كفري
أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، برقية تعزية لعوائل الطلاب الذين قضوا في حادثٍ مروري على طريق كلار- كفري.
وتوفي أربعة طلاب وأصيب سبعة آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق كلار- كفري.
وفيما يأتي نص برقية التعزية:
بسم الله الرحمن الرحيم
تلقينا ببالغ الحزن والأسى الخبر المفجع بوفاة عدد من طلاب الثانوية العامة وإصابة عددٍ آخر في حادث سير على طريق كلار - كفري.
وفي الوقت الذي أشارك عوائل الضحايا حزنهم، أتقدم بأحر التعازي لهم وأن يسكن الله الضحايا الجنة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
إنا لله و إنا إلیە راجعون
مسعود بارزاني
14 أيار 2024