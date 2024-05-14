الرئيس بارزاني يعزّي عوائل طلاب حادثة طريق كلار- كفري

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، برقية تعزية لعوائل الطلاب الذين قضوا في حادثٍ مروري على طريق كلار- كفري.

وتوفي أربعة طلاب وأصيب سبعة آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق كلار- كفري.

وفيما يأتي نص برقية التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تلقينا ببالغ الحزن والأسى الخبر المفجع بوفاة عدد من طلاب الثانوية العامة وإصابة عددٍ آخر في حادث سير على طريق كلار - كفري.

وفي الوقت الذي أشارك عوائل الضحايا حزنهم، أتقدم بأحر التعازي لهم وأن يسكن الله الضحايا الجنة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

إنا لله و إنا إلیە راجعون

مسعود بارزاني

14 أيار 2024