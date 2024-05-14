بقرارٍ من مسرور بارزاني.. تزويد مستشفى كويسنجق بجهاز التصوير الطبقي المحوري

أربيل (كوردستان 24)- بقرارٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، زوّدت حكومة الإقليم مستشفى كويسنجق (كويه) بجهاز التصوير الطبقي المحوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سركار سورجي، إن رئيس الوزراء وبطلبٍ من وزارة الصحة، زوّد مستشفى كويسنجق بجهاز (المفراس- CT-scan) أو التصوير الطبقي المحوري.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن رئيس حكومة إقليم كوردستان زوّد مستشفى شقلاوة العام أيضاً بجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

معتبراً أن تزويد المستشفيين بهذين الجهازين المهمين سيخففان الضغط والروتين عن مواطني كويسنجق وشقلاوة وضواحيهما.