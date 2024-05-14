سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يلتقي في بغداد برئيس المحكمة الاتحادية

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کوردستان جاسم حمادي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في بغداد، برئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود حمادي.

وتوجّه رئيس الإقليم اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارةٍ هي الثانية في أقل من شهر، يجري خلالها عدة لقاءاتٍ رسمية بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وقال مراسل كوردستان 24 ببغداد، إن رئيس إقليم كوردستان أجرى أولى لقاءاته مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم حمادي لمدة 30 دقيقة.

وأكد أنه من المقرر أن يلتقي برئيس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، على أن يجتمع مساءً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأوضح مراسل كوردستان24 في بغداد، أن هناك قضيتين مهمتين على جدول أعمال الزيارة. الأولى يتعلق بالرواتب والموازنة وحصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة. أما القضية الثانية؛ فتتعلق بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل كوردستان 24، من المقرر أن يعود رئيس الإقليم إلى العاصمة أربيل عقب انتهاء اجتماعه برئيس الحكومة العراقية الليلة.

 

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