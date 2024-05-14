رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الأب متي اسطيفان البنا

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 أيار (مايو) 2024، برحيل كاهن كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس في عنكاوا الكاهن د. متي اسطيفان البنا.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

ببالغ الأسى، تلقينا نبأ رحيل الكاهن (الأب) الدكتور متي اسطيفان البنا، وإذ نعزّي عائلته الكريمة، ونيافة المطران مور نيقوديموس داود متي شرف رئيس الطائفة السريانية الأرثوذكسية في إقليم كوردستان والموصل وكركوك، فإننا نشاطرهم مشاعر الحزن في فقدانه.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان