سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل الأب متي اسطيفان البنا

author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 أيار (مايو) 2024، برحيل كاهن كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس في عنكاوا الكاهن د. متي اسطيفان البنا.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

ببالغ الأسى، تلقينا نبأ رحيل الكاهن (الأب) الدكتور متي اسطيفان البنا، وإذ نعزّي عائلته الكريمة، ونيافة المطران مور نيقوديموس داود متي شرف رئيس الطائفة السريانية الأرثوذكسية في إقليم كوردستان والموصل وكركوك، فإننا نشاطرهم مشاعر الحزن في فقدانه.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف