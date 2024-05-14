بتوصيةٍ من مسرور بارزاني.. افتتاح حديقة قرب شارع 150 متري بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- بتوصيةٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، افتُتِحت اليوم الثلاثاء، حديقة قرب شارع 150 متري بأربيل، بحضور وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، شكر وزير البلديات والسياحة ساسان عوني رئيس الوزراء مسرور بارزاني على اهتمامه بالبيئة والمساحات الخضراء في إقليم كوردستان.

كما وجّه الشكر للمهندسين والموظفين المشرفين والمنفذين للمشروع، متمنياً من المواطنين الحفاظ على نظافة الحديقة والاهتمام بها.

وقال عوني إنه سيتم زراعة العشب والزهور ضمن مساحة 23 متر مربع من المساحة الكلية للحديقة.

وأضاف: في الفترة القادمة سيتم وضع حجر الأساس لحديقة راشكين القريبة من شارع 120 متري عند تقاطع شارع الموصل، وذلك بتوصيةٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

من جانبه، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن مكتب رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان خصص 3 مليارات و700 مليون دينار لمشروع الحديقة.

وقال في تصريحٍ للصحفيين، إن الحديقة تضمُّ 60 ألف شجرة كبيرة وصغيرة، و20 ألف زهرة ومساحة واسعة للتعشيب.