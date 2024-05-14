الخارجية الأميركية تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن بلاده تدعم إجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة في إقليم كوردستان، وتشجّع مشاركة جميع الأطراف السياسية.

وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أصدر في الـ 18 آذار 2024، بياناً أعلن فيه عن مقاطعته الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

وقال في البيان: نرى أنه من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض.

وفي الـ الثالث من مارس آذار 2023، أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد يوم الـ 10/6/2024 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في الـ 7 أيار 2024، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.

وقالت المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

وأضافت أنها "قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على:

ثانياً:

يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية:

محافظة أربيل 34 مقعداً

محافظة السليمانية 38 مقعداً

محافظة دهوك 25 مقعداً

محافظة حلبچة 3 مقاعد/ إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".