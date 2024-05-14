اقتصاد

ثالث أكبر شركة للطاقة الشمسية في الصين تفتح فرعاً بإقليم كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تفتتح ثالث أكبر شركة للطاقة الشمسية في الصين فرعاً لها بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، في بيانٍ لها، إن وكيل الوزارة سرور هواري التقى بوفدٍ من شركة "غرواتي" الصينية، برئاسة مدير مكتب الشركة في العراق، إيساماو روغاد.

وبحسب البيان، فإن الجانبان ناقشا خلال اللقاء العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهوية الصين، إضافةً لبحث إمكانية تسويق منتجات الشركة في الإقليم.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الشركة سجّلت توكيلها في الإقليم وحصلت على علامة تجارية، لافتتاح أكبر قاعدة لصناعة الطاقة الشمسية في الإقليم، وتسويق منتجاتها.

وتعد الشركة المتخصصة في تجارة وتصنيع منتجات الطاقة الشمسية، ثالث أكبر شركة في الصين ولها فروع في 180 دولة.

 

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