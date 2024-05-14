رئيس إقليم كوردستان يلتقي بالسوداني في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء في بغداد، برئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

وتوجّه رئيس الإقليم اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارةٍ هي الثانية في أقل من شهر، يجري خلالها عدة لقاءاتٍ رسمية بشأن عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وكان مراسل كوردستان 24 ببغداد، قال إن رئيس إقليم كوردستان أجرى أولى لقاءاته عقب وصوله بغداد، مع رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم حمادي.

وأضاف أن نيجيرفان بارزاني اجتمع بعد ذلك برئيس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأوضح مراسل كوردستان24 في بغداد، أن هناك قضيتان مهمتان على جدول أعمال الزيارة. الأولى تتعلق بالرواتب والموازنة وحصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة، والثانية بانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل كوردستان 24، من المقرر أن يعود رئيس الإقليم إلى العاصمة أربيل عقب انتهاء اجتماعه برئيس الحكومة العراقية الليلة.