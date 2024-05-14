سیاسة

البنتاغون لـ كوردستان24: لم يطرأ أي تغيير على تعداد القوات الأميركية في العراق وسوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان بات رايدر البنتاغون

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر، أن مهمة القوات الأميركية في سوريا والعراق لا تزال على حالها ولم يطرأ أي تغيير في تعداد القوات.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن التحالف الدولي ملتزم بمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش.

وأضاف: علينا أن نتأكد من تدمير داعش في العراق وسوريا.

وتابع: سنواصل تعاوننا وتنسيقنا مع حلفائنا.

ولم تستطع الحكومة الاتحادية تنفيذ قرار البرلمان بسحب القوات الأجنبية، خاصة الأميركية، من العراق، لأن الأخيرة عادت إلى البلاد بناءً على طلبٍ من رئيس الوزراء نوري المالكي بعد هجمات داعش عام 2014.

 

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